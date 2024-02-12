Новий глава Генштабу відзначився під час двох відомих операцій: що ще відомо про Баргилевича

Одна з них — оборона столиці під час повномасштабного вторгнення Росії

У пʼятницю, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-полковника Анатолія Баргилевича.

"Телеграф" зібрав основну інформацію, яка наразі відома про нового голову Генштабу ЗСУ.

За даними Міністерства оборони України, Баргилевич був фактично першим командувачем територіальної оборони в Збройних силах України у 2020 році, який почав розбудовувати потужну систему сил територіальної оборони ще до початку повномасштабного вторгнення.

На початку повномасштабної війни він був одним з небагатьох генералів, які очолювали оборону першого сектора на Гостомельському напрямку, найважливішої ділянки оборони Києва, зі зброєю в руках, а не в кабінеті. На чолі угруповання на базі підрозділів ТрО, він запобіг захопленню столиці зі сходу.

Анатолій Баргилевич був начальником штабу оперативно-стратегічної групи "Хортиця" майже півтора року. За цей час його підрозділ провів низку видатних військових операцій, включаючи наступ на Харківському напрямку торік.

У 2016 році тепер вже начальника Генштабу було призначено начальником оперативного управління, а також заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

У 2014 році, на початку війни на сході України, був начальником відділу оперативної підготовки та бойової підготовки Оперативного управління Генерального штабу. Згодом працював у штабі Антитерористичної операції.

Звання та відзнаки

23 серпня 2017 року отримав звання генерал-майора. Також він був відзначений низкою високих військових нагород, зокрема Орденом Богдана Хмельницького II та III ступеня, а також Орденом Данила Галицького. Нагороди були вручені за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за внесок у зміцнення обороноздатності країни.

Перебуває на військовій службі із 1987 року.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про нового заступника начальника Генштабу ЗСУ Михайла Драпатого.