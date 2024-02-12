Новый глава Генштаба отличился в ходе двух известных операций: что еще известно о Баргилевиче

Одна из них – оборона столицы во время полномасштабного вторжения России

В пятницу, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Анатолия Баргилевича.

"Телеграф" собрал основную информацию, которая сейчас известна о новом главе Генштаба ВСУ.

По данным Министерства обороны Украины, Баргилевич был фактически первым командующим территориальной обороной в Вооруженных силах Украины в 2020 году, который начал строить мощную систему сил территориальной обороны еще до начала полномасштабного вторжения.

В начале полномасштабной войны он был одним из немногих генералов, возглавлявших оборону первого сектора на Гостомельском направлении, важнейшего участка обороны Киева, с оружием в руках, а не в кабинете. Во главе группировки на базе подразделений ТрО, он предотвратил захват столицы с востока.

Анатолий Баргилевич был начальником штаба оперативно-стратегической группы "Хортица" почти полтора года. За это время его подразделение провело ряд выдающихся военных операций, включая наступление на Харьковском направлении в прошлом году.

В 2016 году теперь уже начальник Генштаба был назначен начальником оперативного управления, а также заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

В 2014 году, в начале войны на востоке Украины, был начальником отдела оперативной подготовки и боевой подготовки Оперативного управления Генерального штаба. Впоследствии работал в штабе Антитеррористической операции.

Звание и награды

23 августа 2017 года получил звание генерал-майора. Также он был отмечен рядом высоких военных наград, в частности, Орденом Богдана Хмельницкого II и III степени, а также Орденом Даниила Галицкого. Награды были вручены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за вклад в укрепление обороноспособности страны.

Состоит на военной службе с 1987 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о новом заместителе начальника Генштаба ВСУ Михаиле Драпатом.