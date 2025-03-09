Більше задихнулося, ніж постріляли: росіяни скаржаться на повний провал операції в Суджі

На відміну від Авдіївки, тут все з самого початку в росіян пішло не за планом

Спроба російських окупантів повторити "авдіївський сценарій" та закинути в тил Збройних сил України велику групу солдатів через трубу газопроводу повністю провалилася, визнають російські пропагандисти. За їхніми заявами, операцію спланували погано, українська розвідка знала про все із самого початку, а в трубі більше росіян задихнулося, ніж було вбито українськими військовими.

Зокрема, один з відомих російських "воєнкорів", пропагандист Володимир Романов стверджує, що російський підрозділ, який виконував цю операцію, брав участь у подіях в Авдіївці на початку 2024 року. Проте на відміну від Авдіївки, тут абсолютно все пішло не за планом, скаржиться він.

"Один підрозділ, який ще з часів Авдіївки дуже полюбляє піар, заявив ідею з трубою – на хвилі "можемо повторити"… Підрозділ заявив, що все підготував: вентиляцію, відстійники, воду і провіант, зв'язок тощо. Але виявилося, що не підготували. Результат усі на місцях знають", – поскаржився він.

Окрім того, інші російські пропагандисти пишуть, що операцію "планували хайпожори". А про спробу пройти трубою в тил ЗСУ українська розвідка знала достатньо давно. "Крайнім" на цей раз деякі пропагандисти зробили відомого російського дроновода з псевдонімом "Мойсей", який 1 березня опублікував у своєму каналі прохання терміново допомогти з постачанням кисневих балонів. Саме це, зазначають пропагандисти, переконало українську розвідку в тому, що отримана ними інформація про спробу повторити "авдіївський кидок" цілком реальна.

Ниття російських "воєнкорів" прикладається:

Як повідомлялося раніше, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов пояснював "Телеграфу", що відбувається в Курській області та чи справді росіяни мають намір прорватися до Сумської області. Загалом, зараз відомо, що ситуація в Курській області загострилася, а росіяни знову залучили до боїв північнокорейських солдатів. Не дивно, що їхні штурми обертаються значними втратами.