Росіяни активізували атаки на Сумщині. В ДПСУ розповіли, що зараз відбувається на кордоні

Окупанти обрали нову тактику атак на Сумщині

Російські війська здійснюють спроби проникнення на територію України в районі населеного пункту Новеньке Сумської області. Вони діють малими групами, але українські військові не дають їм закріпитися.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері каналу "Еспресо". За його словами, у межах операції Сил оборони України в Курській області росіяни намагаються прорвати лівий фланг, щоб перерізати логістичні шляхи.

Раніше окупанти атакували колонами техніки у напрямку Журавки.

"Деякий час тому такі дії були більш активними, навіть із залученням колон техніки. Ворог здійснював наступ у напрямку населеного пункту Журавка. Тоді прикордонники та ЗСУ знищили ці колони техніки, і ворог не зміг наблизитися до нашого кордону", – повідомив речник.

Наразі росіяни використовують нову тактику – до Новенького на Сумщині вони просуваються невеликими групами по 2-5 осіб, оскільки місцевість не дозволяє використовувати бронетехніку.

"Цей населений пункт був уже фактично знищений. Наразі ворог не може використовувати техніку, оскільки місцевість цьому не сприяє. Однак засоби, які використовують ЗСУ й прикордонники на цьому напрямку, не дозволяють ворогу розширити зону активних бойових дій і навіть не дають їм змоги закріпитися. Фактично всі ці групи, що намагаються проникнути, знищуються поблизу лінії державного кордону", – наголосив Демченко.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в зоні проведення операції на Курщині Сили оборони відбили 11 ворожих атак. Крім того, росіяни завдали 41 авіаційного удару із застосування 61 керованої бомби. Застосували загарбники і артилерію — було зафіксовано 272 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни скаржаться на повний провал операції в Суджі. За їхніми заявами, операцію спланували погано, українська розвідка знала про все із самого початку, а в трубі більше росіян задихнулося, ніж було вбито українськими військовими.