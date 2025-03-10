Чи потрапили ЗСУ в оточення на Курщині: Сирський розповів про ситуацію на цьому напрямку

За останні чотири дні ворог втратив батальйон піхоти лише біля одного з населених пунктів

На кордоні з Сумської області з Курщиною українські війська утримують контроль над ситуацією. За словами Головнокомандувача ЗСУ, загрози оточення українських сил немає, війська вчасно здійснюють маневри на вигідні рубежі оборони.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких з’являються в російських зведеннях, вже не існує – вони зруйновані вогневими ударами самих загарбників.

Попри залучення значної кількості російських сил, посилених піхотою з КНДР, противник зазнає суттєвих втрат у живій силі та техніці. Лише в районі Плєхового за останні чотири дні окупанти втратили фактично батальйон піхоти.

Сирський наголосив, що окремі диверсійно-розвідувальні групи та малі піхотні підрозділи ворога, які намагаються прорватися на українську територію, знищуються завдяки завчасно створеній системі оборони.

"На місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою", – повідомив головком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російські війська спробували по гілці газопроводу підійти до Суджі в Курській області. Однак план, про який спочатку гордо трубили росіяни, міг обернутися для них справжньою катастрофою.