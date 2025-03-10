Попали ли ВСУ в окружение на Курщине: Сырский рассказал о ситуации на этом направлении

За последние четыре дня враг потерял батальон пехоты только у одного из населенных пунктов

На границе с Сумской области с Курщиной украинские войска удерживают контроль над ситуацией. По словам Главнокомандующего ВСУ, угрозы оцепления украинских сил нет, войска вовремя осуществляют маневры на выгодные рубежи обороны.

Об этом Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что ряда населенных пунктов на линии границы, названия которых появляются в российских сводках, уже нет — они разрушены огненными ударами самих захватчиков.

Несмотря на привлечение значительного количества российских сил, усиленных пехотой из КНДР, противник несет существенные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за последние четыре дня оккупанты потеряли фактически батальон пехоты.

Сырский подчеркнул, что отдельные диверсионно-разведывательные группы и малые пехотные подразделения врага, пытающиеся прорваться на украинскую территорию, уничтожаются благодаря созданной системе обороны.

"На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей", – сообщил главком.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российские войска попытались по ветке газопровода подойти к Судже в Курской области. Однако план, о котором поначалу гордо трубили россияне, мог обернуться для них настоящей катастрофой.