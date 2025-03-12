Удар россиян по Одессе: враг снова атаковал гражданское торговое судно ракетой

Городские и областные власти не давали официальных комментариев об атаке врага по Одесскому морскому порту

Российские оккупанты продолжают целенаправленно терроризировать гражданское судоходство. Российским ракетным ударом вечером 11 марта по Одесскому морскому торговому порту в очередной раз повреждено иностранное торговое судно. В результате удара получил повреждение сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса, есть жертвы.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его данным, погибли четверо членов экипажа судна, еще один моряк получил ранения.

"Как сообщили в Администрации морских портов Украины, в 20:17 РФ нанесла очередной ракетный удар по Одесскому морскому порту. По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar, еще один моряк получил ранения", – сказано в сообщении.

На территории порта работали экстренные службы, уточнялась информация о пострадавших и масштабах разрушений после российского теракта. Городские и областные власти не давали официальных комментариев об атаке врага по Одесскому морскому порту.

Напомним, что 2 марта стало известно, что два гражданских судна европейских компаний получили повреждения из-за атаки российских оккупантов на Одессу 1 марта. Ударом баллистической ракеты вечером был поврежден сухогруз и контейнеровоз. В общей сложности россияне ударами по Одессе и другим портам Украины повредили уже 29 иностранных транспортных судов.

11 марта россияне среди бела дня атаковали Одессу. В результате российского удара возник пожар, из-за чего над городом нависло черное дымное облако. Зафиксированы повреждения хозяйственных и складских помещений, возгорание жилого дома и резервуара с горючим.