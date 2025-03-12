Удар росіян по Одесі: ворог знову атакував цивільне торгівельне судно ракетою

Міська та обласна влада не давала офіційних коментарів щодо атаки ворога по Одеському морському порту

Російські окупанти продовжують цілеспрямовано тероризувати цивільне судноплавство. Російським ракетним ударом ввечері 11 березня по Одеському морському торговому порту вчергове пошкоджено іноземне торгове судно. Внаслідок удару отримав пошкодження суховантаж MJ Pinar під прапором Барбадосу, є жертви.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його даними, загинуло четверо членів екіпажу судна, ще один моряк отримав поранення.

"Як повідомили в Адміністрації морських портів України, о 20:17 РФ завдала чергового ракетного удару по Одеському морському порту. За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк отримав поранення", – сказано у повідомленні.

На території порту працювали екстрені служби, уточнювалася інформація про постраждалих та масштаби руйнувань після російського теракту. Міська та обласна влада не давала офіційних коментарів щодо атаки ворога по Одеському морському порту.

Нагадаємо, що 2 березня стало відомо, що два цивільні судна європейських компаній зазнали пошкоджень через атаку російських окупантів на Одесу 1 березня. Ударом балістичної ракети ввечері було пошкоджено суховантаж та контейнеровоз. Загалом росіяни ударами по Одесі та інших портах України пошкодили вже 29 іноземних транспортних суден.

11 березня росіяни серед білого дня атакували Одесу. Внаслідок російського удару виникла пожежа, через що над містом нависла чорна димова хмара. Зафіксовано пошкодження господарських та складських приміщень, займання житлового будинку та резервуару з пальним.