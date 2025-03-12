У Кривому Розі пролунав вибух. Є загибла та постраждалі (фото та відео) - оновлено

Росіяни вкотре б'ють по мирних містах

Вибух у Кривому Розі пролунав о 7:17 у середу, 12 березня. Перед цим були попередження про загрозу застосування Росією балістичного озброєння для півдня України. Є загибла та постраждалі.

"Балістика на Кривий Ріг", — попередили у Повітряних силах.

Оновлено 8:23 Вілкул уточнив, що загинула жінка, яка просто їхала у тролейбусі поруч з місцем прильоту. Двоє поранених у лікарні. За даними Лисака, госпіталізовано 41-річну жінку, її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Постраждала також 78-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці.

Так виглядає супермаркет біля місця вибуху

Оновлено 8:11 У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка, — Лисак. Їй було 47 років.

Оновлено 8:00 Вілкул повідомив, що постраждало декілька людей. Їх госпіталізовано. Він підтвердив влучання в об'єкт цивільної інфраструктури та пожежу.

Оновлено 7:51 Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що за попередніми даними, є поранена людина. Сталося влучання в інфраструктурний об'єкт, спалахнула

Оновлено 7:41 Пролунав другий вибух. Про це пишуть місцеві паблики.

Про вибух у Кривому Розі повідомили місцеві Telegram-канали. За їх даними, росіяни запустили на місто ракету. Після вибуху в небо здійнявся дим.

"Після вибуху здійнявся дим. Повідомляють про пожежу. У будинках поряд повилітали вікна", — повідомляє Telegram-канал "Свої Кривий Ріг".

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибух та ракетну атаку у Кривому Розі. Він закликав дотримуватися інформаційної гігієни та попередив про можливість повторних вибухів (інформація станом на 7:30).

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 11 березня, вибух пролунав у межах Одеси. По місту було випущено одну балістичну ракету "Іскандер-М". Крім того, минулої ночі ворог спробував атакувати Київ ударними безпілотниками, протиповітряна оборона відбивала атаку російської армії.