Справжнє пекло: Кропивницький пережив наймасованішу дронову атаку з початку війни (фото, відео)

Постраждали переважно житлові мікрорайони, "Укрзалізниця" змінила рух деяких поїздів через пошкодження залізниці

Кропивницький у Кіровоградській області в ніч з 19 на 20 березня пережив наймасованішу дронову атаку з боку російських окупантів з початку повномасштабної війни. За деякими даними, ворог спрямував на місто десятки ударних безпілотників, мішенню стали виключно житлові мікрорайони та цивільна інфраструктура.

Про наслідки атаки окупантів повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, ворог застосував по місту 21 ударний безпілотник, більшість було знищено, але є численні пошкодження приватного сектора та житлових багатоповерхівок.

"На щастя, минулося без втрат людських життів. Але є поранені, є серед них дитина", – написав він.

Як повідомили у ОВА, невідкладною допомогою займаються лікарі обласної лікарні та ЛШМД. Довелося провести кілька оперативних втручань на місці атак. З постраждалими не пораненими працюють психологи ДСНС.

Тим часом за даними "Суспільного, у місті пролунало не менше 30 вибухів. За даними моніторингових каналів, окупанти атакували місто зграєю дронів у кількості від 30 до 50 одиниць. В мережі вже опубліковано фото та відео наслідків терору російських окупантів.

"Укрзалізниця" повідомила, що через пошкодження росіянами залізничної інфраструктури після атаки на Кропивницький змінено рух низки поїздів. Зміни робляться з міркувань безпеки, затримка в русі складе приблизно три години. Які поїзди будуть рухатися зі змінами:

№53 Дніпро – Одеса;

№92/60 Одеса – Харків/Краматорськ;

№7 Харків – Одеса;

№128 Львів – Запоріжжя;

№52 Одеса – Запоріжжя.

"При цьому жоден рейс далекого сполучення ми не скасовуємо, а до станцій на Кіровоградщині, які наші поїзди будуть вимушені оминути, довеземо ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами", – сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на середу 19 березня у Києві та Київській області лунали вибухи. Через ворожий обстріл у Бучанському районі 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок, його госпіталізували. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. В трьох таунхаусах спалахнули пожежі, їх ліквідували.