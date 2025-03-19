Куп’янськ та Кропивницький під ударом: десятки російських дронів знову атакували Україну

Україна знову під обстрілом

Навіть "дуже хороша" розмова американського президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним не змусила армію країни-окупанта припинити масові обстріли України. Увечері 19 березня в українському повітряному просторі знову помічено велику кількість безпілотників.

При цьому, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, потужні авіаудари були нанесені по Куп’янську. На тлі цього численні вибухи було чути у Кропивницькому.

За даними місцевих telegram-каналів, у Кропивницькому було чути не менше десяти вибухів, а нові дрони помічені на підльотах. Про прильоти поки не повідомлялося, але місцева влада закликала мешканців перебувати у безпечних місцях.

UPD Кропивницький пережив, можливо, наймасштабнішу атаку з початку вторгнення. За даними місцевих каналів, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів, а у місті видно численні пожежі. Про постраждалих наразі не повідомлялося

За повідомленням Синєгубова, на Куп’янськ протягом кількох годин впало близько двох десятків авіаційних бомб.

"Є пошкодження критичної інфраструктури, виникли пожежі на цивільних об’єктах. Постійна загроза повторних ударів ускладнює роботу профільних служб", — повідомив він.

За оцінками Інсайдер, у повітряному просторі знаходилося близько 45 безпілотників.

Як повідомлялося раніше, Росія завдала повторного удару по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області 19 березня. Поранення отримали четверо залізничників.