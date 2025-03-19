Купянск и Кропивницкий под ударом: десятки российских дронов вновь атаковали Украину
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- 2002
Украина вновь под обстрелом
Даже "очень хороший" разговор американского президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным не заставил армию страны-оккупанта прекратить массовые обстрелы Украины. Вечером 19 марта в украинском воздушном пространстве вновь замечено большое количество беспилотников.
При этом, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, мощные авиаудары были нанесены по Купянску. На фоне этого многочисленные взрывы были слышны в Кропивницком.
Согласно данным местных telegram-каналов, в Кропивницком было слышно не менее десяти взрывов, а новые дроны замечены на подлетах. О прилетах пока не сообщалось, но местные власти призвали жителей находиться в безопасных местах.
UPD Кропивницкий пережил возможно самую масштабную атаку с начала вторжения. Согласно данным местных каналов, в городе прозвучало не менее 30 взрывов, в городе видны многочисленные пожары. О пострадавших пока не сообщалось
По сообщению Синегубова на Купянск в течение нескольких часов упало около двух десятков авиационных бомб.
"Есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах. Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб", — сообщил он.
Согласно оценкам Инсайдер, в воздушном пространстве находилось около 45 беспилотников.
Как сообщалось ранее, Россия нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области 19 марта. Ранения получили четверо железнодорожников.