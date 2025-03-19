Купянск и Кропивницкий под ударом: десятки российских дронов вновь атаковали Украину

Украина вновь под обстрелом

Даже "очень хороший" разговор американского президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным не заставил армию страны-оккупанта прекратить массовые обстрелы Украины. Вечером 19 марта в украинском воздушном пространстве вновь замечено большое количество беспилотников.

При этом, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, мощные авиаудары были нанесены по Купянску. На фоне этого многочисленные взрывы были слышны в Кропивницком.

Согласно данным местных telegram-каналов, в Кропивницком было слышно не менее десяти взрывов, а новые дроны замечены на подлетах. О прилетах пока не сообщалось, но местные власти призвали жителей находиться в безопасных местах.

UPD Кропивницкий пережил возможно самую масштабную атаку с начала вторжения. Согласно данным местных каналов, в городе прозвучало не менее 30 взрывов, в городе видны многочисленные пожары. О пострадавших пока не сообщалось

По сообщению Синегубова на Купянск в течение нескольких часов упало около двух десятков авиационных бомб.

"Есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах. Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб", — сообщил он.

Согласно оценкам Инсайдер, в воздушном пространстве находилось около 45 беспилотников.

Как сообщалось ранее, Россия нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области 19 марта. Ранения получили четверо железнодорожников.