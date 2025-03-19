Разбитые дома и поврежденные авто. Ночью РФ массированно атаковала Киевщину (фото и видео)

Россия атаковала Украину сразу после переговоров с Трампом

Взрывы в Киеве и Киевской области раздались в ночь на среду, 19 марта. На Киевщине пострадал мужчина, есть разрушения.

Как сообщили в Киевской ОВА, из-за вражеских обстрелов в Бучанском районе 60-летний мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, его госпитализировали. По предварительной информации в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. В трех таунхаусах загорелись пожары, их ликвидировали.

"Также в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила. В Бориспольском районе поврежден частный дом", — сообщили в ОВА.

Что происходит на месте вражеской атаки в Бучанском районе утром 19 марта рассказывает "КИЕВ24". Взрывотехники еще убирают обломки БПЛА, газовая служба проверяла, нет ли повреждений сетей. Пострадали также автомобили, припаркованные во дворах таунхаусов.

В КГВА сообщили, что на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 45 вражеских БПЛА. 19 уничтожили расчеты ПВО. Остальные были локационно утрачены или покинули воздушное пространство. По предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева нет.

Как писал "Телеграф", 18 марта в Киеве раздался взрыв. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА на территории школы.