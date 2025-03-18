Беспилотники атаковали Белгород: россияне заявили о раненых и разрушениях (фото, видео)

В результате удара БПЛА, по местным данным, ранены двое россиян

В российском Белгороде вечером 17 марта раздались сильнейшие взрывы. Из-за атаки неизвестных беспилотников был поврежден местный торговый центр, на месте падения сбитого российской противовоздушной обороной беспилотника вспыхнул пожар.

Об этом сообщили российские информационные каналы и мэр Белгорода Валентин Демидов. Он заявил, что из-за удара БПЛА были ранены двое россиян, а серьезных разрушений нет.

Российские каналы сообщили, что из-за падения обломков сбитого БПЛА начался пожар возле местного торгового центра "Атлант", именно помещение ТЦ получило повреждение. В результате удара БПЛА, по местным данным, ранены двое россиян: одному оторвало кисть руки, другому предплечье. Раненых госпитализировали, пожар ликвидировали. Также местные каналы опубликовали видео и фото с места удара.

Ранее "Телеграф" писал, что Волгоград в России в ночь на 15 марта подвергся атаке беспилотников, там раздались взрывы и произошел пожар. Дроны атаковали и другие регионы РФ.

Украинские беспилотники атаковали топливно-энергетический комплекс в Астраханской области России в ночь на 17 марта. Под прицелом мог быть газоперерабатывающий завод: российские власти подтвердили возгорание и заявили о пострадавшем.