Безпілотники атакували Бєлгород: росіяни заявили про поранених та руйнування (фото, відео)

Внаслідок удару БПЛА, за місцевими даними, поранено двоє росіян

В російському Бєлгороді ввечері 17 березня пролунали сильні вибухи. Через атаку невідомих безпілотників було пошкоджено місцевий торгівельний центр, на місці падіння збитого російською протиповітряною обороною безпілотника спалахнула пожежа.

Про це повідомили російські інформаційні канали та мер Бєлгорода Валентин Демидов. Він заявив, що через удар БПЛА було поранено двох росіян, а серйозних руйнувань немає.

Російські канали повідомили, що через падіння уламків збитого БПЛА почалася пожежа біля місцевого торгівельного центру "Атлант", саме приміщення ТЦ отримало пошкодження. Внаслідок удару БПЛА, за місцевими даними, поранено двоє росіян: одному відірвало кисть руки, іншому передпліччя. Поранених ушпиталили, пожежу ліквідували. Також місцеві канали опублікували відео та фото з місця удару.

Раніше "Телеграф" писав, що Волгоград у Росії в ніч на 15 березня зазнав атаки безпілотників, там пролунали вибухи та сталася пожежа. Дрони атакували й інші регіони РФ.

Українські безпілотники атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області Росії в ніч на 17 березня. Під прицілом міг бути газопереробний завод: російська влада підтвердила займання й заявила про постраждалого.