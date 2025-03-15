Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів. Спалахнули пожежі, є руйнування (фото та відео)

Дрони не дають спати росіянам не першу ніч поспіль

Волгоград у Росії в ніч на 15 березня зазнав атаки безпілотників, там пролунали вибухи та сталася пожежа. Дрони атакували й інші регіони РФ — в міноборони країни-агресора заявили про 126 "знищених" за ніч БПЛА.

Telegram-канал ASTRA повідомляє, що після атаки дронів зайнялася територія біля залізничної станції "Сарепта". Приблизно за 2 кілометри від станції розташований місцевий НПЗ, який міг бути ціллю атаки.

В мережі ширяться відео вибуху та пожежі. За словами місцевих, пролунало близько 10 вибухів в одному з районів Волгограда і в селищі Котлубань. У міському аеропорту введено план "килим" (негайна посадка або виведення з району його оголошення всіх суден, що знаходяться в повітрі, крім військових та рятувальних).

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що "більшість БПЛА було перехоплено і нейтралізовано". За його даними, внаслідок падіння уламків зайнявся очерет, а "пошкоджень об'єктів немає".

Де ще в Росії лунали вибухи в ніч на 15 березня

Міноборони РФ заявило про 126 "знищених" за ніч БПЛА. За даними росЗМІ вибухи лунали в кількох регіонах:

Воронезька область: заявляється про атаку понад 35 безпілотників. Постраждалих та руйнувань нібито немає

заявляється про атаку понад 35 безпілотників. Постраждалих та руйнувань нібито немає Бєлгородська область: через атаку БПЛА, які збивала російська ППО, пошкоджено житлові будинки. Повідомляється, що зайнялася рослинність

через атаку БПЛА, які збивала російська ППО, пошкоджено житлові будинки. Повідомляється, що зайнялася рослинність Північна Осетія: запроваджувався режим безпілотної небезпеки. Працює оперативний штаб

запроваджувався режим безпілотної небезпеки. Працює оперативний штаб Ростовська область: працювала ворожа ППО. Нібито без руйнувань

працювала ворожа ППО. Нібито без руйнувань У Саратові та Волгограді призупинили роботу аеропортів. Ввели план "килим".

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на п'ятницю, 14 березня, через атаку безпілотників пролунали вибухи у російському Туапсе. В результаті спалахнула масштабна пожежа, яка охопила понад 1000 квадратних метрів площі місцевого НПЗ.