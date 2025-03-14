У російському Туапсе після атаки дронів продовжує вирувати пожежа (фото та відео)

Туди вже прилітало раніше

Вибухи у Туапсе (Краснодарський край РФ) пролунали в ніч на п'ятницю, 14 березня, через атаку безпілотників. В результаті спалахнула масштабна пожежа, яка охопила понад 1000 квадратних метрів площі місцевого НПЗ, мережею ширяться фото та відео.

Вибухи пролунали під час оголошень про загрозу повітряної атаки. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив, що під удар потрапив нафтокомплекс у Туапсе. За його словами, зайнявся один із резервуарів із бензином, площа пожежі – понад 1 тисячу квадратних метрів, постраждалих немає.

В мережі ширяться фото та відео, на яких можна побачити величезне полум'я та дим, що здіймається в небо. Росіяни не стримують емоцій та розповідають, що жар від пожежі відчувається навіть з великої відстані.

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Що відомо про НПЗ у Туапсе

Туапсинський НПЗ — єдиний на чорноморському узбережжі Росії. За проєктної потужності 12 млн тонн фактично на заводі переробляють 8,6 млн тонн сировини. Це найстаріший нафтопереробний завод у РФ, збудований у 1929 році. Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Раніше він вже був під атаками. Зокрема у травні 2024 року НПЗ у Туапсе зупинив роботу після атаки безпілотниками. Тоді дрон пошкодив установку, яка виробляє скраплений нафтовий газ, а установка з перероблення сирої нафти залишилася неушкодженою.

Як розповідав "Телеграф", в ніч на 29 листопада 2024 року безпілотники масово атакували місто Туапсе. Місцеві жителі скаржилися на "жахливі" звуки, які було чутно в різних районах.