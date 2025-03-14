В Туапсе знову полум'я до неба: безпілотники завітали на місцевий НПЗ (фото, відео)

Поки що не повідомлялося про постраждалих, або про загиблих

В російському Туапсе (Краснодарський край) в ніч на 14 березня було гучно, оскільки ударні безпілотники вже вкотре атакували місцевий нафтопереробний завод. Нафтові потужності, схоже за все, було вдало вражено: на місці влучень розгорілася сильна пожежа, що підтверджують фото та відео з місця подій.

Про це повідомляють місцеві та загальноросійські інформаційні канали. Офіційна влада регіону поки що не надавала коментарів щодо пожежі за виключенням чергових заяв про "відбиту атаку" та "успішно збиті безпілотники".

Зокрема місцеві мешканці скаржилися на вибухи. Після вибухів в районі нафтопереробних потужностей спалахнуло яскраве полум'я, та почалася сильна пожежа. Поки що не повідомлялося про постраждалих, або про загиблих.

Нагадаємо, що росіянам вночі з 10 на 11 березня теж було невесело. Майже 340 безпілотників атакувало російські регіони, зокрема понад 90 з них прилетіли до Москви та Московської області. Атака дронів на Москву у ніч на 11 березня фактично стала додатковим сигналом від України для очільника Росії Володимира Путіна. Потужні вибухи у РФ пролунали напередодні переговорів США та України в Саудівській Аравії.

В Самарській області Росії вночі на 10 березня було дуже гучно. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи в районі Новокуйбишевського нафтопереробного заводу, в регіоні було оголошено про загрозу атаки безпілотників. Внаслідок удару БПЛА нафтозавод було виведено з ладу.

8 березня і в ніч на 9 березня пролунали потужні вибухи у Рязанській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Липецькій областях Росії, а також режим безпілотної небезпеки було введено в Північній Осетії. В результаті на деяких об’єктах сталася пожежа.