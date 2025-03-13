"Отвєточка" полетіла: в Росії ударні безпілотники атакували газові об'єкти в кількох регіонах (відео)

Під атакою БПЛА опинилися Воронезька та Ростовська області РФ

У кількох російських регіонах вночі з 12 на 13 березня було вкрай неспокійно. Ударні безпілотники атакували об'єкти російської газової інфраструктури, таким чином російським окупантам прилетіла "отвєточка" за їхні атаки на українську газову інфраструктуру.

Про вибухи в щонайменше двох регіонах Росії пишуть російські інформаційні канали. За їхніми даними, під атакою БПЛА опинилися Воронезька та Ростовська області РФ, місцева влада поки що не давала детальних коментарів.

Зокрема, у Воронезькій області спалахнула потужна пожежа на щонайменше одному з атакованих об'єктів газової інфраструктури. В Ростовській області нібито збитий БПЛА спричинив пожежу на території Калінінської газоперекачуючої станції. Відповідні відео також опублікували росіяни.

Нагадаємо, що росіянам вночі з 10 на 11 березня теж було невесело. Майже 340 безпілотників атакувало російські регіони, зокрема понад 90 з них прилетіли до Москви та Московської області. Атака дронів на Москву у ніч на 11 березня фактично стала додатковим сигналом від України для очільника Росії Володимира Путіна. Потужні вибухи у РФ пролунали напередодні переговорів США та України в Саудівській Аравії.

В Самарській області Росії вночі на 10 березня було дуже гучно. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи в районі Новокуйбишевського нафтопереробного заводу, в регіоні було оголошено про загрозу атаки безпілотників. Внаслідок удару БПЛА нафтозавод було виведено з ладу.

8 березня і в ніч на 9 березня пролунали потужні вибухи у Рязанській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Липецькій областях Росії, а також режим безпілотної небезпеки було введено в Північній Осетії. В результаті на деяких об’єктах сталася пожежа.