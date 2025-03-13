"Ответочка" полетела: в России ударные беспилотники атаковали газовые объекты в нескольких регионах (видео)

Под атакой БПЛА оказались Воронежская и Ростовская области РФ

В нескольких русских регионах ночью с 12 на 13 марта было очень неспокойно. Ударные беспилотники атаковали объекты российской газовой инфраструктуры, таким образом российским оккупантам прилетела "ответочка" за их атаки на украинскую газовую инфраструктуру.

О взрывах в не менее, чем двух регионах России пишут российские информационные каналы. По их данным, под атакой БПЛА оказались Воронежская и Ростовская области РФ, местные власти пока не давали подробных комментариев.

В частности, в Воронежской области вспыхнул мощный пожар на, по меньшей мере, одном из атакованных объектов газовой инфраструктуры. В Ростовской области якобы сбитый БПЛА вызвал пожар на территории Калининской газоперекачивающей станции. Соответствующие видео также опубликовали россияне.

Напомним, что россиянам ночью с 10 на 11 марта тоже было невесело. Почти 340 беспилотников атаковали российские регионы, в том числе более 90 из них прилетели в Москву и Московскую область. Атака дронов на Москву в ночь на 11 марта фактически стала дополнительным сигналом от Украины для главы России Владимира Путина. Мощные взрывы в РФ прогремели накануне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

В Самарской области России ночью 10 марта было очень громко. Местные жители жаловались на взрывы в районе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, в регионе было объявлено об угрозе атаки беспилотников. В результате удара БПЛА нефтезавод был выведен из строя.

8 марта и в ночь на 9 марта прогремели мощные взрывы в Рязанской, Воронежской, Ростовской, Курской и Липецкой областях России, а также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии. В результате на некоторых объектах произошел пожар.