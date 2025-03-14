В Туапсе снова пламя до небес: беспилотники посетили местный НПЗ (фото, видео)

Пока не сообщалось о пострадавших или о погибших

В российском Туапсе (Краснодарский край) в ночь на 14 марта было громко, поскольку ударные беспилотники в очередной раз атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Нефтяные мощности, похоже, были удачно поражены: на месте попаданий разгорелся сильный пожар, что подтверждают фото и видео с места событий.

Об этом сообщают местные и общероссийские информационные каналы. Официальные власти региона пока не предоставляли комментарии по пожару за исключением очередных заявлений об "отбитой атаке" и "успешно сбитых беспилотниках".

В частности, местные жители жаловались на взрывы. После взрывов в районе нефтеперерабатывающих мощностей вспыхнуло яркое пламя, и начался сильный пожар. Пока не сообщалось о пострадавших или о погибших.

Напомним, что россиянам ночью с 10 на 11 марта тоже было невесело. Почти 340 беспилотников атаковали российские регионы, в том числе более 90 из них прилетели в Москву и Московскую область. Атака дронов на Москву в ночь на 11 марта фактически стала дополнительным сигналом от Украины для главы России Владимира Путина. Мощные взрывы в РФ прогремели накануне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

В Самарской области России ночью 10 марта было очень громко. Местные жители жаловались на взрывы в районе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, в регионе было объявлено об угрозе атаки беспилотников. В результате удара БПЛА нефтезавод был выведен из строя.

8 марта и в ночь на 9 марта прогремели мощные взрывы в Рязанской, Воронежской, Ростовской, Курской и Липецкой областях России, а также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии. В результате на некоторых объектах произошел пожар.