Россияне жалуются на массированную атаку дронов. Вспыхнули пожары, есть разрушения (фото и видео)

Дроны не дают спать россиянам не первую ночь подряд

Волгоград в России в ночь на 15 марта подвергся атаке беспилотников, там раздались взрывы и произошел пожар. Дроны атаковали и другие регионы РФ — в минобороны страны-агрессора заявили о 126 "уничтоженных" за ночь БПЛА.

Telegram-канал ASTRA сообщает, что после атаки дронов занялась территория у железнодорожной станции "Сарепта". Приблизительно в 2 километрах от станции расположен местный НПЗ, который мог быть целью атаки.

В сети распространяются видео взрыва и пожара. По словам местных, прогремело около 10 взрывов в одном из районов Волгограда и в поселке Котлубань. В городском аэропорту введен план "ковер" (немедленная посадка или вывод из района его объявления всех суден, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных).

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что "большинство БПЛА было перехвачено и нейтрализовано". По его данным, в результате падения обломков загорелся камыш, а "повреждений объектов нет".

Где еще в России гремели взрывы в ночь на 15 марта

Минобороны РФ заявило о 126 "уничтоженных" за ночь БПЛА. По данным росСМИ взрывы раздавались в нескольких регионах:

Воронежская область: заявляется об атаке более 35 беспилотников. Пострадавших и разрушений якобы нет

заявляется об атаке более 35 беспилотников. Пострадавших и разрушений якобы нет Белгородская область: из-за атаки БПЛА, которые сбивала российская ПВО, повреждены жилые дома. Сообщается, что загорелась растительность

из-за атаки БПЛА, которые сбивала российская ПВО, повреждены жилые дома. Сообщается, что загорелась растительность Северная Осетия: вводился режим беспилотной угрозы. Работает оперативный штаб

вводился режим беспилотной угрозы. Работает оперативный штаб Ростовская область: работала враждебная ПВО. Якобы без разрушений

работала враждебная ПВО. Якобы без разрушений В Саратове и Волгограде приостановили работу аэропортов. Ввели план "ковер".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 14 марта, из-за атаки беспилотников раздались взрывы в российском Туапсе. В результате вспыхнул масштабный пожар, охвативший более 1000 квадратных метров площади местного НПЗ.