Побиті будинки та пошкоджені авто. Вночі РФ масовано атакувала Київщину (фото та відео)

Росія атакувала Україну одразу після переговорів з Трампом

Вибухи у Києві та Київській області пролунали в ніч на середу, 19 березня. На Київщині постраждала людина, є руйнування.

Як повідомили у Київській ОВА, через ворожий обстріл у Бучанському районі 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок, його госпіталізували. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. В трьох таунхаусах спалахнули пожежі, їх ліквідували.

"Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі — пошкоджено приватний будинок", — повідомили в ОВА.

Що відбувається на місці ворожої атаки в Бучанському районі на ранок 19 березня розповідає "КИЇВ24". Вибухотехніки ще прибирають уламки БпЛА, газова служба перевіряла, чи немає пошкоджень мереж. Постраждали також авто, які були припарковані у дворах таунхаусів.

У КМВА повідомили, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 ворожих БпЛА. 19 знищили розрахунки ППО. Решта були локаційно втрачені або покинули повітряний простір. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва немає.

Як писав "Телеграф", 18 березня у Києві пролунав вибух. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на території школи.