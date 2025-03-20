Настоящий ад: Кропивницкий пережил самую массированную дроновую атаку с начала войны (фото, видео)

Пострадали преимущественно жилые микрорайоны, "Укрзалізниця" изменила движение некоторых поездов из-за повреждений железной дороги

Кропивницкий в Кировоградской области в ночь с 19 на 20 марта пережил самую массированную дроновую атаку со стороны российских оккупантов с начала полномасштабной войны. По некоторым данным, враг направил в город десятки ударных беспилотников, мишенью стали исключительно жилые микрорайоны и гражданская инфраструктура.

О последствиях атаки оккупантов сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. По его словам, враг применил по городу 21 ударный беспилотник, большинство было уничтожено, но есть многочисленные повреждения частного сектора и жилых многоэтажек.

"К счастью, обошлось без потерь человеческих жизней. Но есть раненые, есть среди них ребенок", — написал он.

Как сообщили в ОВА, неотложной помощью занимаются врачи областной больницы и БСМП. Пришлось провести несколько оперативных вмешательств на месте атак. С пострадавшими не ранеными работают психологи ГСЧС.

Между тем, по данным "Суспільного", в городе прозвучало не менее 30 взрывов. По данным мониторинговых каналов, оккупанты атаковали город стаей дронов в количестве от 30 до 50 единиц. В сети уже опубликованы фото и видео последствий террора российских оккупантов.

"Укрзалізниця" сообщила, что из-за повреждений россиянами железнодорожной инфраструктуры после атаки на Кропивницкий изменено движение ряда поездов. Изменения производятся из соображений безопасности, задержка в движении составит примерно три часа. Какие поезда будут двигаться с изменениями:

№53 Днепр – Одесса;

№92/60 Одесса – Харьков/Краматорск;

№7 Харьков – Одесса;

№128 Львов – Запорожье;

№52 Одесса – Запорожье.

"При этом ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а до станций в Кировоградской области, которые наши поезда будут вынуждены миновать, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду 19 марта в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Из-за вражеских обстрелов в Бучанском районе 60-летний мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, его госпитализировали. По предварительной информации, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов. В трех таунхаусах загорелись пожары, их ликвидировали.