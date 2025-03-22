В Запоріжжі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок атаки Росії: рятувальну операцію завершено (відео)

Щонайменше троє людей загинуло через удари росіян, багато мирних жителів отримали поранення

Російські окупанти ввечері 21 березня атакували Запоріжжя щонайменше 12 безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки загинуло троє людей, в тому числі 41-річний чоловік та 14-літня дівчинка, щонайменше 12 осіб дістали поранень.

Про наслідки атаки повідомила Національна поліція Запорізької області. В Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що рятувальну операцію на місці атаки завершено та назвали цифру загиблих.

"Окупанти атакували обласний центр дванадцятьма БпЛА типу "Shahed". Унаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі, зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури", – повідомили у поліції.

Загалом пошкодження отримали шість багатоповерхових будинків та два приватні будинки, ще один приватний будинок зруйновано. Також окупанти пошкодили безпілотниками дитячий садок та заклад харчування.

"У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки", – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у мережі показали супутникові знімки з аеродрому "Енгельс-2" у Росії, який атакували безпілотники. На цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які РФ використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також раніше "Телеграф" розповідав про наслідки нічної атаки російських окупантів на Одесу.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на середу 19 березня у Києві та Київській області лунали вибухи. Через ворожий обстріл у Бучанському районі 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок, його госпіталізували. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. В трьох таунхаусах спалахнули пожежі, їх ліквідували.

Також окупанти в цю ж ніч атакували Кропивницький – місто пережило масштабну атаку безпілотниками. Постраждали люди, зруйновано цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих від масованої атаки РФ на Кропивницький – четверо дітей. Також повідомлялося, що під вогнем були переважно житлові мікрорайони, "Укрзалізниця" змінила рух деяких поїздів через пошкодження колії. Загалом через наліт окупантів, які знімали свій злочин на відео, постраждало 14 осіб.