Хронологія війни — день 1125: росіяни продовжують обстріл і посилюють тиск під Покровськом

24 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1125 день війни росіяни продовжують бити українськими містами і не зменшують обертів на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1125 день. За попередню добу на фронті сталося 118 бойових зіткнень, а найгарячішим залишається Покровський напрямок, де відбулася майже половина від усіх штурмів.

Як проходить 1125-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни знову запустили велику кількість БПЛА в Україні. За даними "Інсайдер" у повітряному просторі помічено близько 40 дронів.

З ситуацією в Україні 21 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1122: новий брифінг Трампа та візит Петра Павела в Україну

Про новини та події 22 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1123: удар Росії по Запоріжжю та візит Зеленського на Донбас

Про те, що відбувалося 23 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1124: удар по Києву і переговори в Саудівській Аравії