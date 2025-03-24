Хронология войны — день 1125: россияне продолжают обстрелы и усиливают давление под Покровском

24 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1125 день войны россияне продолжают бить по украинским городам и не сбавляют обороты на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1125 день. За предыдущие сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений, а наиболее горячим остается Покровское направление, где произошла почти половина от всех штурмов.

Как проходит 1125-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 От 10 до 15 беспилотников все еще находятся в воздушном пространстве Украины. В Запорожье из-за атаки БПЛА поврежден частный дом, 54-летняя женщина получила ранения.

00:00 Россияне вновь запустили большое количество БПЛА по Украине. По данным "Инсайдер" в воздушном пространстве замечено около 40 дронов.

С ситуацией в Украине 21 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1122: новый брифинг Трампа и визит Петра Павела в Украину

О новостях и событиях 22 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1123: удар России по Запорожью и визит Зеленского на Донбасс

О происходившем 23 марта читайте в трансляции: Хронология войны — день 1124: удар по Киеву и переговоры в Саудовской Аравии