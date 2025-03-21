Хронология войны — день 1122: бомбардировка Одессы и тяжелые бои в Донецкой области

21 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1122 день войны россияне продолжают массовые удары по украинским городам и не сбавляют обороты на фронте.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1122 день. Российские оккупанты выбрали новую тактику террора против украинских городов – уже второй день они каждую ночь атакуют большим количеством БПЛА город за городом, выбирая мишенями исключительно жилые дома и гражданскую инфраструктуру. На фронте тем временем не прекращаются бои: враг пытается пройти в Покровск и зайти на Сумщину.

Как проходит 1122-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на огромном фронте российско-украинской войны — все это и другие военные новости 21 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Доразведка по ударным беспилотникам в Украине. В России в это время сильные взрывы на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области.

01:00 На ГТС "Суджа" огромный пожар после удара по трубопроводу.

00:00 Одесса охвачена пожарами после массированного удара российских беспилотников. Есть повреждения, раненые и локальные отключения света в нескольких районах города, пишет официальные власти.

О новостях и событиях 18 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1119: разговор Трампа и Путина и бои в Курской области

О том, что происходило 19 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1120: бои в Курской области и новые обстрелы

С ситуацией в Украине 20 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1121: россияне продвигаются в Донецкой области и продолжают массовые обстрелы