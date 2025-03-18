Хронология войны — день 1119: разговор Трампа и Путина и бои в Курской области

18 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1119 день войны россияне продолжают обстрелы украинских городов и давление в Курской области

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1119 дней. За прошедшие сутки на фронте произошло более 140 боевых столкновений, из которых большая часть на Покровском и Торецком направлениях.

Как проходит 1119-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 18 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:00 Беспилотники в воздушном пространстве Украины отсутствуют.

3:00 Несколько российских БПЛА летали вокруг Черкасс. В городе слышали звуки работы ПВО

1:00 Президент США Дональд Трамп говорит, что многие пункты соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией уже согласованы, но "остается много нерешенных вопросов".

00:00 За предыдущие сутки россияне обстреляли территорию Сумской области 95 раз. Всего прозвучало 154 взрыва.

О новостях и событиях 15 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1116: Украина сдерживает удар РФ и успешно испытала "Длинный Нептун"

О том, что происходило 16 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1117: годовщина трагедии в Мариуполе и новый начальник Генштаба ВСУ

С ситуацией в Украине 17 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1118: Россия продвинулась у Великой Новоселки и атакует дронами