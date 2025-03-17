Хронология войны — день 1118: Россия продвинулась у Великой Новоселки и атакует дронами

17 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1118 день войны россияне продолжают обстрелы украинских городов и давление в Курской области

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1118 дней. За прошедшие сутки произошло около сотни боевых столкновений, большинство из которых случилось на Курском, Покровском и Торецком направлениях.

Как проходит 1118-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 17 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины много вражеских дронов.

Враг продвинулся возле Бурлацкого под Великой Новоселкой, сообщает DeepState. Тем временем линия фронта в Курской области и под Покровским состоянием к началу суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Курской области 17.03..2025

Карта боевых действий за Покровск 17.03.2025

С ситуацией в Украине 14 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1115: убийство Ганула в Одессе и новые проблемы для РФ от США

О новостях и событиях 15 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1116: Украина сдерживает удар РФ и успешно испытала "Длинный Нептун"

О том, что происходило 16 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1117: годовщина трагедии в Мариуполе и новый начальник Генштаба ВСУ