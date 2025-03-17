Хронологія війни — день 1118: Росія просунулась біля Великої Новосілки і атакує дронами

17 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1118 день війни росіяни продовжують обстріл українських міст і тиск у Курській області

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1118 днів. Минулої доби сталося близько сотні бойових зіткнень, більшість з яких трапилася на Курському, Покровському та Торецькому напрямках.

Як проходить 1118-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші військові новини 17 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітряному просторі України багато ворожих дронів.

Ворог просунувся біля Бурлацького під Великою Новосілкою, повідомляє DeepState. Тим часом лінія фронту в Курській області та під Покровським станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої у Курській області 17.03..2025

Карта бойових дій за Покровськ 17.03.2025

З ситуацією в Україні 14 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1115: вбивство Ганула в Одесі та нові проблеми для РФ від США

Про новини та події 15 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1116: Україна стримує удар РФ і успішно випробувала "Довгий Нептун"

Про те, що відбувалося 16 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1117: річниця трагедії у Маріуполі та новий начальник Генштабу ЗСУ