Хронологія війни — день 1116: Трамп інтригує заявами, а Росія продовжує обстріли

15 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1116 день війни росіяни продовжують обстріл українських міст і тиск у Курській області

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1116 днів. За попередню добу сталося 123 бойові зіткнення, більшість із яких відбулися на Курському та Покровському напрямках. Однак президент США Дональд Трамп запевняє, що добрі новини будуть уже у понеділок, 17 березня.

Як проходить 1116-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші військові новини 15 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Україна перебуває під атакою Росії, зокрема, було завдано удару по житловому району Кривого Рогу та масованого удару "Шахедами" по Одеській області, внаслідок чого повністю знеструмлено Чорноморськ. Також вибухи чули у Кам’янському та Сумах.

Тим часом карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта, де зараз тривають бої у Курській області 15.03.2025

Карта бойових дій на Покровському напрямі 15.03.2025

Про новини та події 12 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1113: штурм Суджі та обговорення перемир’я на 30 днів

Про те, що відбувалося 13 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1114: ситуація в Курській області та нові обстріли

З ситуацією в Україні 14 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1115: вбивство Ганула в Одесі та нові проблеми для РФ від США