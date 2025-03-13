Хронологія війни — день 1114: ситуація в Курській області та нові обстріли

13 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1114 день війни росіяни концентрують сили на Покровському та Курському напрямках.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1114 днів. За попередню добу сталося 123 бойові зіткнення, а обміни ударами далекобійною зброєю продовжуються.

Як проходить 1114-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші воєнні новини 13 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Кілька російських безпілотників виявлено на підльоті до Одеси, у деяких районах чули вибухи

00:00 У Воронезькій області РФ виникла пожежа на газовому об’єкті після атаки дронами. На тлі цього вибухи було чути у низці українських міст.

Про те, що відбувалося 10 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1111: візит Зеленського до Саудівської Аравії та атаки на Курському напрямку

З ситуацією в Україні 11 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1112: переговори в Саудівській Аравії та вибухи в Одесі

Про новини та події 12 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1113: штурм Суджі та обговорення перемир’я на 30 днів