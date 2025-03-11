Хронологія війни — день 1112: переговори в Саудівській Аравії та атаки під Покровськом

10 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1112 день війни росіяни продовжують тиснути на низці напрямків, а українські перемовники готуються до зустрічі з американською делегацією в Саудівській Аравії.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1112 днів. Найбільш спекотні бої відбуваються на Лиманському та Покровському напрямах, хоча окупанти активно діють і на низці інших ділянок фронту.

Як проходить 1112-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші воєнні новини 11 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітряному просторі України перебуває близько двадцяти російських дронів. Вибухи були чутні над лівим берегом Києва, до столиці всього прямує приблизно п’ять БПЛА.

З ситуацією в Україні 8 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1109: критична ситуація на Курщині та атака по Добропіллі

Про новини та події 9 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1110: загострення в Курській області та галас навколо Starlink

Про те, що відбувалося 10 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1111: візит Зеленського до Саудівської Аравії та атаки на Курському напрямку