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Хронология войны — день 1112: переговоры в Саудовской Аравии и атаки под Покровском

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
1112 день войны России против Украины
1112 день войны России против Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

10 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1112 день войны россияне продолжают давить на ряде направлений, а украинские переговорщики готовятся ко встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1112 дней. Наиболее жаркие бои происходят на Лиманском и Покровском направлениях, хотя оккупанты активно действуют и на ряде других участков фронта.

Как проходит 1112-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 11 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины находится около двадцати российских дронов. Взрывы были слышны над левым берегом Киева, к столице всего направляется примерно пять БПЛА.

С ситуацией в Украине 8 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1109: критическая ситуация на Курщине и атака по Доброполью

О новостях и событиях 9 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1110: обострение в Курской области и шумиха вокруг Starlink

О том, что происходило 10 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1111: визит Зеленского в Саудовскую Аравию и атаки на Курском направлении

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#Украина #Россия #Война