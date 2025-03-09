Хронология войны — день 1110: обострение в Курской области и новые обстрелы

9 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн-сводку последних событий с фронта. На 1110 день войны россияне продолжают терроризировать украинцев дронами

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1110 дней. Ситуация в Курской области обострилась, а количество штурмов увеличилось. Кроме того, с завершением морозных дней оккупанты стали более активными на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

Как проходит 1110-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области, последние заявления из США и России — все это и другие военные новости 9 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во время обстрела Запорожья была повреждена критическая инфраструктура. Из-за этого могут быть перебои с газом и теплом, сообщили в ОВА.

О новостях и событиях 6 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1107: подготовка к переговорам с США и бои в Курской области

О том, что происходило 7 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1108: годовщина гибели Да Винчи и новые заявления РФ о переговорах

С ситуацией в Украине 8 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1109: критическая ситуация на Курщине и атака по Доброполью