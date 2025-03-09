Худшая неделя на Курском направлении: что происходит на фронте (карты)

Как изменялась ситуация на фронте за текущую неделю

Ситуация на Курском направлении продолжает оставаться напряженной. За предыдущие сутки россиянам удалось продвинуться в двух местах.

Речь идет о потере украинскими силами населенного пункта Лебедевки, а также о продвижении в направлении Черкасского Поречного. Об этом информирует аналитический ресурс DeepState.

В то же время блогер Роман Шрайк отметил, что неделя 3-9 марта была худшей для Курской области и, скорее всего, ситуация там будет ухудшаться. Это связано с тем, что сейчас данное направление является приоритетным для россиян.

При этом Шрайк говорит, что непосредственно на территории Украины оккупанты продвинулись лишь на 14 квадратных километров, что является худшим показателем за последний год.

Он также показал карты, на которых выделил продвижение захватчиков (красным) и Сил обороны Украины (синим) за последнюю неделю.

Курское направление

Бои возле Купянска

Покровское направление

Как сообщалось ранее, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев объяснял "Телеграфу", что происходит в Курской области и действительно ли россияне намерены прорваться в Сумскую область.