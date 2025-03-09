Найгірший тиждень на Курському напрямку: що відбувається на фронті (мапи)

Як змінювалася ситуація на фронті за поточний тиждень

Ситуація на Курському напрямі продовжує залишатися напруженою. За минулу добу росіянам вдалося просунутися у двох місцях.

Йдеться про втрату українськими силами населеного пункту Лебедівка, а також про поступ у напрямку Черкаського Порічного. Про це інформує аналітичний ресурс DeepState.

Водночас блогер Роман Шрайк зазначив, що тиждень 3-9 березня був найгіршим для Курської області і, швидше за все, ситуація там погіршуватиметься. Це пов’язано з тим, що зараз цей напрямок є пріоритетним для росіян.

При цьому Шрайк каже, що безпосередньо на території України окупанти просунулися лише на 14 квадратних кілометрів, що є найгіршим показником за останній рік.

Він також показав карти, на яких виділив просування загарбників (червоним) та Сил оборони України (синім) за останній тиждень.

Курський напрямок

Бої біля Куп’янська

Покровський напрямок

Як повідомлялося раніше, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов пояснював "Телеграфу", що відбувається у Курській області та чи справді росіяни мають намір прорватися до Сумської області.