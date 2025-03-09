Хронологія війни — день 1110: загострення в Курській області та нові обстріли

9 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн-зведення останніх подій з фронту. На 1110 день війни росіяни продовжують тероризувати українців дронами

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1110 днів. Ситуація на Курщині загострилася, а кількість штурмів збільшилася. Крім того, із завершенням морозних днів окупанти стали активнішими на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Як проходить 1110-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області, останні заяви зі США та Росії — все це та інші військові новини 9 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Під час обстрілу Запоріжжя було пошкоджено критичну інфраструктуру. Через це можуть бути перебої з газом та теплом, повідомили в ОВА.

Про новини та події 6 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1107: підготовка до переговорів зі США та бої в Курській області

Про те, що відбувалося 7 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1108: річниця загибелі Да Вінчі та нові заяви РФ про переговори

З ситуацією в Україні 8 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1109: критична ситуація на Курщині та атака по Добропіллі