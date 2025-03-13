Було передано дуже мало: в Україні повністю закінчилися запаси важливої зброї — AP

Це не повинно було стати великим сюрпризом – проте ракети зараз стали б нагоді

Україна більше не має у своєму розпорядженні жодної далекобійної балістичної ракети ATACMS виробництва США. Цих ракет ще за часів 46-го президента США було передано дуже мало, а зараз їхні запаси в Україні вичерпано повністю.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела серед українських та американських чиновників. Зокрема, співрозмовник в американському уряді сказав, що Україна отримала менш як 40 ракет для власних потреб, і вже наприкінці січня їхні запаси було вичерпано.

Це не повинно було стати великим сюрпризом, оскільки колишній міністр оборони США Ллойд Остін попри вимоги України раніше заявляв, що буде передано невелику кількість ATACMS. Ці далекобійні ракети могли б стати гарним способом для України діставати до віддалених російських тилових об'єктів, проте партнери заявляли, що, мовляв, нібито є "цінніша зброя", яку потрібно передавати.

При цьому є ймовірність того, що попередня адміністрація США наприкінці свого терміну могла відновити постачання ATACMS Україні. Проте невідомо, чи є такі ракети у тих пакетах військової допомоги, що були затверджені за часів Байдена та зараз прямують в Україну.

Нагадаємо, що Україна вдало використала ті ракети, які передали США. Зокрема, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 листопада 2024 року в Брянській області РФ пролунали вибухи на військовому об’єкті. За даними російських ЗМІ, це сталося у місті Карачов. У Міноборони РФ заявили, що по військовому об’єкту було завдано удару ракетами ATACMS.

24 листопада 2024 року підрозділи ракетних військ ЗСУ разом із Силами оборони завдали удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону Росії в Курській області. Було вражено радіолокаційну станцію ЗРК "С-400", яка використовувалася для обстрілу цивільних об’єктів.