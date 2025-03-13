Это не должно было стать большим сюрпризом – однако ракеты сейчас пригодились бы

Украина больше не располагает ни одной дальнобойной баллистической ракетой ATACMS производства США. Этих ракет еще во времена 46-го президента США было передано очень мало, а сейчас их запасы в Украине исчерпаны полностью.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники среди украинских и американских чиновников. В частности, собеседник в американском правительстве сказал, что Украина получила менее 40 ракет для собственных нужд, и уже в конце января их запасы были исчерпаны.

Это не должно было стать большим сюрпризом, поскольку бывший министр обороны США Ллойд Остин, несмотря на требования Украины, ранее заявлял, что будет передано небольшое количество ATACMS. Эти дальнобойные ракеты могли бы стать хорошим способом для Украины доставать до отдаленных российских тыловых объектов, однако партнеры заявляли, что, якобы, есть "более ценное оружие", которое нужно передавать.

При этом существует вероятность того, что предыдущая администрация США в конце своего срока могла возобновить поставки ATACMS Украине. Однако неизвестно, есть ли такие ракеты в тех пакетах военной помощи, которые были утверждены при Байдене и сейчас направляются в Украину.

Напомним, что Украина успешно использовала те ракеты, которые передали США. В частности, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 ноября 2024 года в Брянской области прозвучали взрывы на военном объекте. По данным российских СМИ, это произошло в городе Карачев. В Минобороны РФ заявили, что по военному объекту был нанесен удар ракетами ATACMS.

24 ноября 2024 года подразделения ракетных войск ВСУ вместе с Силами обороны нанесли удар по позициям зенитного ракетного дивизиона России в Курской области. Была поражена радиолокационная станция ЗРК "С-400", которая использовалась для обстрела гражданских объектов.