Хронологія війни — день 1112: штурм Суджі та нові обстріли

12 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1113 день війни росіяни продовжують обстріл і збільшують кількість атак

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1113 днів. На тлі позитивного завершення переговорів між Україною та США росіяни вирішили посилити тиск на фронті, через що за попередню добу було зафіксовано 244 бойові зіткнення. Найбільш гарячими залишаються Курський, Покровський та Лиманський напрями.

Як проходить 1113-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші воєнні новини 12 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Над Україною залишається близько десятка російських БПЛА. Вибухи чули у Києві та Харкові.

00:00 Росіяни вдарили по Дніпру безпілотником, повідомляється про зруйнований приватний будинок. Глава ОВА Сергій Лисак повідомив, що поки що про постраждалих не повідомлялося, а інформація про людей під завалами не підтвердилася. Також приліт був у Сумах по складському приміщенню.

Про новини та події 9 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1110: загострення в Курській області та галас навколо Starlink

Про те, що відбувалося 10 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1111: візит Зеленського до Саудівської Аравії та атаки на Курському напрямку

З ситуацією в Україні 11 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1112: переговори в Саудівській Аравії та вибухи в Одесі