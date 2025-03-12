"Менше ніж 50% ймовірності": чи погодиться Кремль на пропоноване припинення вогню

Путін ставить максималістські вимоги Україні та США, та готовий воювати, поки усі потрібні йому цілі не будуть досягнуті

Сполучені Штати та України в Саудівській Аравії домовились про 30-денне припинення вогню на фронті російсько-української війни та заявили, що тепер "м'яч" на стороні Росії. Проте західні спецслужби оцінюють шанси на згоду РФ, як невеликі, а українські посадовці дають менше ніж 50% того, що очільник Росії Путін погодиться на пропозицію.

Зокрема, видання Bloomberg із посиланням на власні джерела у західних розвідувальних службах пише, що Путін не піде на компроміси з США та Україною з жодного питання – територій, миротворців або припинення вогню. Це сильно ускладнить позицію президента США Дональда Трампа, який обіцяв припинити війну в Україні.

Співрозмовники сказали виданню, що Путін ставить максималістські вимоги Україні та США, та готовий воювати, поки усі потрібні йому цілі не будуть досягнуті. Наприклад, він навмисне висунув Україні вимоги, на виконання яких Київ ніколи не піде. Щобільше, схоже, що Путін не налаштований до мирних переговорів та будь-якого мирного врегулювання, попри офіційні заяви, які лунають з Кремля.

Тим часом британське видання The Telegraph із посиланням на джерело в українському уряді пише, що Україна цілком обдумано підтримала пропозицію про 30-денне припинення вогню. Київ хоче таким чином викрити брехню Путіна щодо його "готовності до миру", яку декларує Кремль, та публічно продемонструвати, що затягування війни хоче саме Кремль.

"Подивимося, що станеться, але я даю менше ніж 50% ймовірності, що Росія погодиться", – сказав виданню український посадовець.

Нагадаємо, що Україна готова прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться. Вашингтон після завершення переговорів у Саудівській Аравії має проінформувати російську сторону про це і дізнатися про її думку з цього приводу.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп сподівається на те, що Росія погодиться на припинення вогню. За його словами, він і його адміністрація збираються зустрітися з Володимиром Путіним вже найближчим часом. В Росії з цього приводу вже влаштували істерику. Там заявили, що Москва не розглядає можливість тимчасового припинення вогню, заявивши, що це лише нібито допоможе Україні перегрупуватися. У Кремлі переконані, що Вашингтон використовує цю ініціативу як привід для продовження постачання зброї Києву.