"Меньше 50% вероятности": согласится ли Кремль на предложенное прекращение огня

Путин выдвигает максималистские требования Украины и США, и готов воевать, пока все нужные ему цели не будут достигнуты

Соединенные Штаты и Украины в Саудовской Аравии договорились о 30-дневном прекращении огня на фронте российско-украинской войны и заявили, что теперь "мяч" на стороне России. Однако западные спецслужбы оценивают шансы на согласие РФ как небольшие, а украинские чиновники дают менее 50% того, что глава России Путин согласится на предложение.

В частности, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в западных разведывательных службах пишет, что Путин не пойдет на компромиссы с США и Украиной ни по какому вопросу – территориям, миротворцам или прекращению огня. Это сильно усложнит позицию президента США Дональда Трампа, обещавшего прекратить войну в Украине.

Собеседники сказали изданию, что Путин выдвигает максималистские требования Украины и США, и готов воевать, пока все нужные ему цели не будут достигнуты. К примеру, он намеренно выдвинул Украине требования, на выполнение которых Киев никогда не пойдет. Более того, похоже, что Путин не настроен к мирным переговорам и какому-либо мирному урегулированию, несмотря на официальные заявления, звучащие из Кремля.

Тем временем британское издание The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве пишет, что Украина полностью обдуманно поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня. Киев хочет таким образом разоблачить ложь Путина по поводу его "готовности к миру", декларируемую Кремлем, и публично продемонстрировать, что затягивания войны хочет именно Кремль.

"Посмотрим, что произойдет, но я даю менее 50% вероятности, что Россия согласится", — сказал изданию украинский чиновник.

Напомним, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон по завершении переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

Отметим, что президент США Дональд Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. В России на этот счет уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.