Хронология войны — день 1112: штурм Суджи и новые обстрелы

11 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1113 день войны россияне продолжают обстрелы и увеличивают количество атак

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1113 дней. На фоне положительного завершения переговоров между Украиной и США россияне решили усилить давление на фронте, из-за чего за предыдущие сутки было зафиксировано 244 боевых столкновения. Наиболее горячими остаются Курское, Покровское и Лиманское направления.

Как проходит 1113-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 12 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Над Украиной остается около десятка российских БПЛА. Взрывы слышали в Киеве и Харькове.

00:00 Россияне ударили по Днепру беспилотником, сообщается о разрушенном частном доме. Глава ОВА Сергей Лисак сообщил, что пока о пострадавших не сообщалось, а информация о людях под завалами не подтвердилась. Также прилет был в Сумах по складскому помещению.

О новостях и событиях 9 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1110: обострение в Курской области и шумиха вокруг Starlink

О том, что происходило 10 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1111: визит Зеленского в Саудовскую Аравию и атаки на Курском направлении

С ситуацией в Украине 11 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1112: переговоры в Саудовской Аравии и взрывы в Одессе