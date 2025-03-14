Хронологія війни — день 1115: Росія отримала великі проблеми від США, в Курській області тривають бої

14 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1115 день війни тривають важкі бої в Курській області, а у росіян з'явилися проблеми

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1115 днів. Російський режим, схоже, добалакався, оскільки отримав масштабні проблеми після того, як президент США Дональд Трамп не продовжив дію виключення на обробку платежів за нафту та газ, яку за часів Байдена отримали підсанкційні російські банки. Тим часом в Курській області тривають важкі бої: попри бравурні заяви росіян, ситуація не така погана, як могла б бути.

03:00 В Туапсе безпілотники знову завітали на місцеві нафтові потужності росіян. Після численних вибухів в місті почалася масштабна пожежа.

01:00 На фронті за добу було 128 бойових зіткнень. Майже третина з них відбулася на Покровському напрямку, який продовжує залишатися одним з найгарячіших.

00:00 США відновили постачання Збройним силам України далекобійних ракет GLSDB для систем M142 HIMARS. Це вже модернізовані з урахуванням війни в Україні версії: вони можуть бити на 161 км та стійкі до впливу РЕБ. Тим часом Харків перебуває під атакою ударних БПЛА російських окупантів: щонайменше чотири безпілотники пошкодили житло та інфраструктуру в місті. Цікаво, що станом на початок доби 14 березня у повітрі не спостерігаються ударні БПЛА росіян.

З ситуацією в Україні 11 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1112: переговори в Саудівській Аравії та вибухи в Одесі

Про новини та події 12 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1113: штурм Суджі та обговорення перемир’я на 30 днів

Про те, що відбувалося 13 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1114: ситуація в Курській області та нові обстріли