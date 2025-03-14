Хронология войны — день 1115: Россия получила большие проблемы от США, в Курской области продолжаются бои

14 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1115 г. день войны продолжаются тяжелые бои в Курской области, а у россиян появились проблемы

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1115 дней. Российский режим, похоже, доболтался, поскольку получил масштабные проблемы после того, как президент США Дональд Трамп не продолжил исключение на обработку платежей за нефть и газ, которую во времена Байдена получили подсанкционные российские банки. Между тем в Курской области продолжаются тяжелые бои: несмотря на бравурные заявления россиян, ситуация не так плоха, как могла бы быть.

03:00 В Туапсе беспилотники снова посетили местные нефтяные мощности россиян. После многочисленных взрывов в городе начался масштабный пожар.

01:00 На фронте за сутки было 128 боевых столкновений. Почти треть из них состоялась на Покровском направлении, которое продолжает оставаться одним из самых горячих.

00:00 США возобновили поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет GLSDB для систем M142 HIMARS. Это уже модернизированные с учетом войны в Украине версии: они могут бить на 161 км и устойчивы к влиянию РЭБ. Тем временем Харьков находится под атакой ударных БПЛА российских оккупантов: по меньшей мере четыре беспилотника повредили жилье и инфраструктуру в городе. Интересно, что на начало суток 14 марта в воздухе не наблюдаются ударные БПЛА россиян.

С ситуацией в Украине 11 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1112: переговоры в Саудовской Аравии и взрывы в Одессе

О новостях и событиях 12 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1113: штурм Суджи и обсуждение перемирия на 30 дней

О том, что происходило 13 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1114: ситуация в Курской области и новые обстрелы