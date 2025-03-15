Хронология войны — день 1116: Трамп интригует заявлениями, а Россия продолжает обстрелы

15 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1116 день войны россияне продолжают обстрелы украинских городов и давление в Курской области

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1116 дней. За предыдущие сутки произошло 123 боевых столкновения, большинство из которых произошли на Курском и Покровском направлениях. Однако президент США Дональд Трамп уверяет, что хорошие новости будут уже в понедельник, 17 марта.

Как проходит 1116-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 15 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина находится под атакой России, в частности, был нанесен удар по жилому району Кривого Рога и массированный удар "Шахедами" по Одесской области, в результате чего полностью обесточен Черноморск. Также взрывы слышали в Каменском и Сумах.

Тем временем карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где сейчас идут бои в Курской области 15.03.2025

Карта боевых действий на Покровском направлении 15.03.2025

О новостях и событиях 12 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1113: штурм Суджи и обсуждение перемирия на 30 дней

О том, что происходило 13 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1114: ситуация в Курской области и новые обстрелы

С ситуацией в Украине 14 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1115: убийство Ганула в Одессе и новые проблемы для РФ от США