Хронологія війни — день 1117: росіяни обстріляли Чернігів і тиснуть на Курському напрямку

16 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1117 день війни росіяни продовжують обстріл українських міст і тиск у Курській області

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1117 днів. Минулої доби сталося 128 бойових зіткнень, з яких більша частина під Покровськом. Гарячими також залишаються Курський, Лиманський та Торецький напрямки.

Як проходить 1117-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші воєнні новини 16 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Невідома кількість безпілотників, можливо, все ще перебуває у повітрі над Україною. В Чернігові тривають рятувальні роботи у багатоповерхівці, в яку влучив "шахед".

00:00 В обстріляній багатоповерхівці у Чернігові завалено дві квартири. Рятувальники намагаються отримати доступ до них. В решті будинку потерпілих немає.

Про те, що відбувалося 13 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1114: ситуація в Курській області та нові обстріли

З ситуацією в Україні 14 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1115: вбивство Ганула в Одесі та нові проблеми для РФ від США

Про новини та події 15 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1116: Україна стримує удар РФ і успішно зазнала "Довгого Нептуна"