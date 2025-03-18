Хронологія війни — день 1119: розмова Трампа та Путіна та бої в Курській області

18 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1119 день війни росіяни продовжують обстріл українських міст і тиснуть у Курській області

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1119 днів. Минулої доби на фронті сталося понад 140 бойових зіткнень, з яких більша частина на Покровському та Торецькому напрямках.

Як проходить 1119-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші воєнні новини 18 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 Безпілотники у повітряному просторі України відсутні.

3:00 Декілька російських БПЛА літали навколо Черкас. У місті чули звуки роботи ППО

1:00 Президент США Дональд Трамп каже, що багато пунктів угоди про припинення вогню між Україною та Росією вже узгоджені, але "залишається багато невирішених питань".

00:00 За минулу добу росіяни обстріляли територію Сумської області 95 разів. Всього пролунало 154 вибухи.

Про новини та події 15 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1116: Україна стримує удар РФ і успішно зазнала "Довгого Нептуна"

Про те, що відбувалося 16 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1117: річниця трагедії у Маріуполі та новий начальник Генштабу ЗСУ

З ситуацією в Україні 17 березня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1118: Росія просунулась біля Великої Новосілки і атакує дронами